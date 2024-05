ابنة فنانة شهيرة تتعرّض لحملة تنمر كبيرة

تعرّضت نورث ويست، ابنة نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان والمغني كانييه ويست، لموجة كبيرة من الانتقادات والتنمر بعد مشاركتها للمرة الأولى كممثلة في عرض الذكرى الثلاثين لـ The Lion King يوم الجمعة الفائت.

واعتلت نورث خشبة المسرح لأداء أغنية I Just Can’t Wait To Be King، وتلّقت تصفيقاً حاراً من الجمهور.

وانتقد روّاد مواقع التواصل مشاركة ابنة كارداشيان وويست في هذا الحفل، إذ اعتبر أحدهم أن "المحسوبية هي حرفيًا أفضل شيء يولد به المرء".

وأضاف شخص آخر: "أسوأ حالة محسوبية شهدتها في حياتي"، كما علّق أحدهم: "المحسوبية مجنونة للغاية".

وقال شخص آخر: "أنا متأكد من أن تأثير والدتها هو السبب الوحيد الذي جعلها تحصل على هذا الدور القيادي والغنائي".

وحضر المغني كانييه ويست الحفل أيضاً لدعم ابنته، بالإضافة إلى كريس جينر وكورتني كارداشيان وزوجها ترافيس باركر.

وشوهدت كيم وهي تهتف لابنتها وتشجعها، كما شاركت بعض الصور التي أظهرت نورث أثناء وجودها في الكواليس وبعد صعودها إلى خشبة المسرح.

( lbc)