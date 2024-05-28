Advertisement

فنون ومشاهير

"كابتن السينما اللبنانية" فؤاد شرف الدين في ذمة الله

Lebanon 24
28-05-2024 | 00:27
A-
A+
Doc-P-1204958-638524786022894346.jpg
Doc-P-1204958-638524786022894346.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غيّب الموت فجر اليوم الممثل القدير فؤاد شرف الدين في مستشفى هارون حيث كان يُعالج عقب عملية خضع لها في الرأس.
فؤاد شرف الدين هو مخرج وممثل ومؤلف لبناني ولد عام 1941. ذاع صيته في السبعينيات والثمانينيات خاصة في أدوار الحركة، ومن أبرز أعماله كممثل مسلسل "الدالي" بجزئيه الاثنين مع النجم نور الشريف و"خطوط حمراء" عام 2012. في حين كانت بدايته كمخرج ومؤلف عبر فيلم "الصرخة" عام 1985.
Advertisement
سيوارى جثمان شرف الدين الثرى الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء ٢٩ أيار في روضة الشهيدين.
نقابة الممثلين نعت الكابتن فؤاد شرف الدين وتقدمت من عائلته و محبيه و الجمهور اللبناني و العربي بأحر التعازي.
أسرة موقع "لبنان 24" تتقدم بدورها من عائلة الراحل بأحر التعازي راجية الله اسكانه فسيح جناته.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:29 | 2024-05-28
04:24 | 2024-05-28
03:12 | 2024-05-28
02:41 | 2024-05-28
01:56 | 2024-05-28
23:59 | 2024-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24