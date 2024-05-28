"كابتن السينما اللبنانية" فؤاد شرف الدين في ذمة الله

غيّب الموت فجر اليوم الممثل القدير فؤاد شرف الدين في مستشفى هارون حيث كان يُعالج عقب عملية خضع لها في الرأس.

فؤاد شرف الدين هو مخرج وممثل ومؤلف لبناني ولد عام 1941. ذاع صيته في السبعينيات والثمانينيات خاصة في أدوار الحركة، ومن أبرز أعماله كممثل مسلسل "الدالي" بجزئيه الاثنين مع النجم نور الشريف و"خطوط حمراء" عام 2012. في حين كانت بدايته كمخرج ومؤلف عبر فيلم "الصرخة" عام 1985.

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سيوارى جثمان شرف الدين الثرى الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء ٢٩ أيار في روضة الشهيدين.

نقابة الممثلين نعت الكابتن فؤاد شرف الدين وتقدمت من عائلته و محبيه و الجمهور اللبناني و العربي بأحر التعازي.

أسرة موقع "لبنان 24" تتقدم بدورها من عائلة الراحل بأحر التعازي راجية الله اسكانه فسيح جناته.