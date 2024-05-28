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فنون ومشاهير

فنان شهير يرفض مشاركة عمرو دياب في إعلان "بيبسي".. والسبب؟

Lebanon 24
28-05-2024 | 06:30
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رفض مغني الراب المصري ويجز المشاركة في إعلان شركة المشروبات الغازية بيبسي الأخير، على الرغم من مشاركته في أكثر من حملاتها الدعائية في الماضي، تضامناً مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وظهر في الحملة الدعائية الأخيرة لشركة بيبسي ثمانية من أبرز نجوم الفن والغناء وكرة القدم في مصر والشرق الأوسط والعالم، ممن يمتلكون قاعدة جماهيرية عريضة.
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وتضمن الإعلان عمرو دياب، ومحمد صلاح، وأحمد السقا، وكريم محمود عبدالعزيز، ونوال الزغبي، وقصي، وروبرتو كارلوس، وسامي الجابر.

وغنى عمرو دياب "خلي كله جديد في جديد"، معبراً عن رحلة تطور العلامة التجارية، وصولاً لـ"اللوغو" الجديد، الذي تم إطلاقه بداية هذا العام.

وأثار الإعلان ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وانقسمت الآراء بين مدافع عن النجوم المشاركين في الإعلان، معتبرين أنه تم تصويره قبل حملات المقاطعة لمنتجات هذه الشركة، وبين مهاجم لهم.
 
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