هذا ما كان سيفعله غدًا.. كواليس الساعات الأخيرة لفؤاد شرف الدين قبل وفاته!

توفي صباح اليوم الثلاثاء، الفنان اللبناني فؤاد شرف الدين عن عمرٍ ناهز الـ83 عاماً، بعد خضوعه لعملية جراحية في الرأس، أدت إلى تدهور حالته الصحية ووفاته.

مصادر من نقابة ممثلي المسرح والسينما في لبنان، كشفت أن الراحل كان من المقرر أن يخضع غدا الأربعاء، للمزيد من الفحوصات لمعرفة سبب استمرار النزيف، ولكن وافته المنية عقب فقدان الكثير من الدم.

Advertisement

وأعلن نعمة بدوي نقيب ممثلي المسرح والسينما في لبنان، خبر الوفاة عبر صفحته على موقع فيسبوك، من خلال منشور كتب فيه: "غيّب الموت النجم الكبير الكابتن فؤاد شرف الدين، الذي أثرى السينما اللبنانية بالعديد من الأفلام وكذلك الشاشة الصغيرة بالعديد من المسلسلات. كان دائماً يأخذ دور ضابط الأمن. لذا لُقّب بـ"الكابتن"، محافظاً على القانون وعلى هيبة الدولة".

واستكمل في نعيه: "رحم الله فؤاد شرف الدين، النجم الذي عشق لبنان حتى الرمق الأخير، وخالص التعازي لكل أفراد أسرته، لا سيما ابنته الممثلة "جمانة" التي كانت رفيقة دربه ولم تفارقه للحظة خلال وجوده".

وفؤاد شرف الدين دخل المستشفى منذ فترة بسبب بعض الآلام في الكلى، وتماثل بعدها للشفاء وعاد لحياته الفنية من جديد وشارك في مسلسل "2024" الذي عُرض في رمضان الماضي وشاركته البطولة نادين نسيب نجيم وحقق نجاحاً كبيراً، لكنّ صحته انتكست بعد ذلك وتبيّن أنّه يعاني ورمًا حميدًا في الرأس فخضع لعملية استئصال، وبعدما تماثل للشفاء، تدهورت حاله فجأة بعد فقدانه الكثير من الدم، فأُدخل المستشفى مجدداً "وكان من المقرر أن يخضع غداً (الأربعاء) لعدد من التحاليل والأشعة لكن المنية وافته".

وقد بدأ مسيرته الفنية في سبيعينيات القرن الماضي، قدم خلال هذه المسيرة العديد من الأدوار التلفزيونية، في الدراما السورية والمصرية واللبنانية، أهمها "المتوحشون"، "حسناء وعمالقة"، "القرار"، "نساء في خطر"، "الممر الأخير"، و"المجازف". (سيدتي)