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فنون ومشاهير

فنانة شهيرة تتجاهل أزمتها مع "روتانا"... اليكم ما فعلته

Lebanon 24
28-05-2024 | 11:41
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تجاهلت الفنانة شيرين عبد الوهاب أزمتها الحالية مع شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات"، والتي وصلت إلى تبادلهما تحرير محاضر في النيابة العامة وأقسام الشرطة، حيث بدأت في وضع اللمسات الأخيرة على عدد من أغانيها الجديدة، لطرحها قريباً وتكون أول إنتاجاتها بعد تحررها من عقدها مع الشركة.
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ووفقاً لمجلة "لها"، تستعد شيرين لإصدار أكثر من خمس أغنيات منفردة من ألبومها الجديد المقرر أن تطرحه قريباً وتعود من خلاله إلى عالم الألبومات بعد غياب طال سنوات.

وكانت شيرين قد تقدّمت ببلاغ الى النائب العام يحمل الرقم 781640، ضد كلٍ من: الممثل القانوني لشركة "روتانا للصوتيات والمرئيات" ويمثلها سالم الشيخ صالح الهندي عن نفسه وبصفته الرئيس التنفيذي للشركة، وسعيد إمام عن نفسه وبصفته مدير شركة "روتانا"، وهاني عفت محمد العزب عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة وعضواً منتدباً لشركة "روتانا".

وجاء في عريضة البلاغ الذي تقدّم به المستشار القانوني ياسر قنطوش محامي شيرين الخاص، أن البلاغ يهدف لوقف التعدي الصارخ على حقوقها الفنية من قيام المشكو في حقهم عن نفسهم وبصفتهم بنشر وبث وطرح أغنية "الدهب" على مواقع شركة "روتانا" والتربّح من ذلك العمل غير المشروع، وتلتمس التحقيق في تلك الواقعة وتقديم المشكو في حقهم الى المحاكمة الجنائية العاجلة.
المصدر: لها
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