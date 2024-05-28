21
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
15
o
بعلبك
19
o
بشري
20
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
طلبت الدعاء لها.. فنانة معروفة تثير قلق جمهورها
Lebanon 24
28-05-2024
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الفنانة المصرية وفاء عامر تدوينة قصيرة خلال الساعات القليلة الماضية، عبر حسابها في "فيسبوك"، معلنة تعرُّضها لإصابة، واعتذرت عن عدم مقدرتها الرد على استفسارات المتابعين؛ الأمر الذي أثار قلق جمهورها.
Advertisement
وكتبت وفاء: "أحبائي في الله، قبل 3 أشهر كُسرت قدمي، ومنذ 5 أيام أصبت بكسر في الكتف. ولم تكشف عن المزيد من التفاصيل حول إصابتها الجديدة، واكتفت بطلب الدعاء لها، والاعتذار عن عدم مقدرتها على الرد على استفسارات المتابعين".
المصدر: فوشيا
Advertisement
الأكثر قراءة
بيانٌ من "كهرباء لبنان".. هذا ما سيحصل لمدّة 15 يوماً
Lebanon 24
بيانٌ من "كهرباء لبنان".. هذا ما سيحصل لمدّة 15 يوماً
08:09 | 2024-05-28
28/05/2024 08:09:50
Lebanon 24
Lebanon 24
شبه كبير بين نانسي عجرم وشقيقتها.. ووالدتهما تُنافسهما جمالا (فيديو)
Lebanon 24
شبه كبير بين نانسي عجرم وشقيقتها.. ووالدتهما تُنافسهما جمالا (فيديو)
01:56 | 2024-05-28
28/05/2024 01:56:50
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانية تندم على مشاركتها بمسابقات ملكات الجمال.. وتوضّح السبب!
Lebanon 24
فنانة لبنانية تندم على مشاركتها بمسابقات ملكات الجمال.. وتوضّح السبب!
09:01 | 2024-05-28
28/05/2024 09:01:20
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل المستشفى... إليكم الفيديو التالي لنصرالله قرب والدته قبل وفاتها
Lebanon 24
من داخل المستشفى... إليكم الفيديو التالي لنصرالله قرب والدته قبل وفاتها
12:43 | 2024-05-28
28/05/2024 12:43:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة مداهمة إحدى الصيدليات... وما عثر في داخلها خطير جدا
Lebanon 24
بالصورة مداهمة إحدى الصيدليات... وما عثر في داخلها خطير جدا
07:13 | 2024-05-28
28/05/2024 07:13:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
14:45 | 2024-05-28
ميريام فارس تعلّق على مجزرة رفح.. وهذا ما قالته
12:10 | 2024-05-28
سجن مدير أعمال موسيقار شهير لمدة 3 سنوات بعد استيلائه على مبلغ خيالي منه
11:41 | 2024-05-28
فنانة شهيرة تتجاهل أزمتها مع "روتانا"... اليكم ما فعلته
11:15 | 2024-05-28
الشيف بوراك يتعرّض للكثير من الإنتقادات... ما السبب؟
08:39 | 2024-05-28
هذا ما كان سيفعله غدًا.. كواليس الساعات الأخيرة لفؤاد شرف الدين قبل وفاته!
06:30 | 2024-05-28
فنان شهير يرفض مشاركة عمرو دياب في إعلان "بيبسي".. والسبب؟
فيديو
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
Lebanon 24
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
03:00 | 2024-05-25
29/05/2024 06:50:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
01:00 | 2024-05-25
29/05/2024 06:50:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
00:37 | 2024-05-24
29/05/2024 06:50:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24