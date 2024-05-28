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فنون ومشاهير

طلبت الدعاء لها.. فنانة معروفة تثير قلق جمهورها

Lebanon 24
28-05-2024 | 23:00
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نشرت الفنانة المصرية وفاء عامر تدوينة قصيرة خلال الساعات القليلة الماضية، عبر حسابها في "فيسبوك"، معلنة تعرُّضها لإصابة، واعتذرت عن عدم مقدرتها الرد على استفسارات المتابعين؛ الأمر الذي أثار قلق جمهورها.
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وكتبت وفاء: "أحبائي في الله، قبل 3 أشهر كُسرت قدمي، ومنذ 5 أيام أصبت بكسر في الكتف. ولم تكشف عن المزيد من التفاصيل حول إصابتها الجديدة، واكتفت بطلب الدعاء لها، والاعتذار عن عدم مقدرتها على الرد على استفسارات المتابعين". 
المصدر: فوشيا
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