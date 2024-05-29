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فنون ومشاهير

بفستان مكشوف.. ابنة نوال الزغبي تسرق الأضواء (صورة)

Lebanon 24
29-05-2024 | 01:42
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نشرت تيا ديب ابنة الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وأطلت تيا بفستان مكشوف عند منطقتي الخصر أظهر رشاقتها باللون الأزرق.
 
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وتيا ناشطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتنشر باستمرار صورا لها على حساباتها.

ودخلت مجال تصميم الأزياء وهي تابعت دراستها فيه في إيطاليا.

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