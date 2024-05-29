بفستان مكشوف.. ابنة نوال الزغبي تسرق الأضواء (صورة)

نشرت تيا ديب ابنة الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وأطلت تيا بفستان مكشوف عند منطقتي الخصر أظهر رشاقتها باللون الأزرق.

وتيا ناشطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتنشر باستمرار صورا لها على حساباتها.



ودخلت مجال تصميم الأزياء وهي تابعت دراستها فيه في إيطاليا.



