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فنون ومشاهير

جورج وسوف والشامي في حفلٍ واحد لأول مرة!

Lebanon 24
29-05-2024 | 10:44
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يجتمع كل من سلطان الطرب جورج وسوف والشامي في حفل واحد يوم الجمعة 28 حزيران المقبل على مسرح كوكا كولا أرينا دبي.

 وكان الشركة المنظمة للحفل Moments Events، هي من كشفت عن تفاصيل الحفل.
 
وحصد الخبر تفاعلًا كبيرًا على السوشيال ميديا، من محبي الفنانين السوريين، حيث عبر المتابعون عن حماسهم لحضور الحفل.
 
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