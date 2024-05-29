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فنون ومشاهير

فنانة قديرة تعلّق على شائعات وفاتها: صحتي جيدة

Lebanon 24
29-05-2024 | 16:00
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علّقت الفنانة ليلى طاهر على الأخبار التي انتشرت أخيراً عن وفاتها اثر تعرّضها لوعكة صحية ودخولها المستشفى.

وقالت لـ"لها": "كل ما يتردد عبارة عن شائعات، وهذا الأمر يزعجني كثيراً، وأنا الحمد لله بخير وصحتي جيدة، وأقضي وقتي مع عائلتي وأصدقائي".
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وأضافت: "لا أعرف لماذا التعجّل على وفاتي، ولو أنا متّ الناس كلها ستعرف، وحالياً أحاول تعويض عائلتي عن فترة غيابي لانشغالي بالأعمال الفنية".

أما عن إمكانية عودتها الى الساحة الفنية بعد اتخاذها قرار اعتزال الفن، فقالت: "لا رجعة في قرار اعتزالي الفن، ولن أعود الى عالم الفن، وأكتفي بما قدّمته من أعمال خلال السنوات الماضية".

وكشفت ليلى طاهر عن رأيها في ما يُقدّم حالياً من أعمال فنية، قائلةً: "شاهدت عدداً من المسلسلات الجيدة، ولكن السينما ليست في أحسن حال، والأعمال التي تُعرض لا تعيش مع الجمهور، ومعظم فناني الجيل الحالي مجتهدون لكنهم ليسوا نجوماً".
المصدر: لها
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