19
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
14
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
20
o
بشري
20
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
فنانة قديرة تعلّق على شائعات وفاتها: صحتي جيدة
Lebanon 24
29-05-2024
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
علّقت الفنانة ليلى طاهر على الأخبار التي انتشرت أخيراً عن وفاتها اثر تعرّضها لوعكة صحية ودخولها المستشفى.
وقالت لـ"لها": "كل ما يتردد عبارة عن شائعات، وهذا الأمر يزعجني كثيراً، وأنا الحمد لله بخير وصحتي جيدة، وأقضي وقتي مع عائلتي وأصدقائي".
Advertisement
وأضافت: "لا أعرف لماذا التعجّل على وفاتي، ولو أنا متّ الناس كلها ستعرف، وحالياً أحاول تعويض عائلتي عن فترة غيابي لانشغالي بالأعمال الفنية".
أما عن إمكانية عودتها الى الساحة الفنية بعد اتخاذها قرار اعتزال الفن، فقالت: "لا رجعة في قرار اعتزالي الفن، ولن أعود الى عالم الفن، وأكتفي بما قدّمته من أعمال خلال السنوات الماضية".
وكشفت ليلى طاهر عن رأيها في ما يُقدّم حالياً من أعمال فنية، قائلةً: "شاهدت عدداً من المسلسلات الجيدة، ولكن السينما ليست في أحسن حال، والأعمال التي تُعرض لا تعيش مع الجمهور، ومعظم فناني الجيل الحالي مجتهدون لكنهم ليسوا نجوماً".
المصدر:
لها
Advertisement
الأكثر قراءة
مصرف لبنان "يسحب البساط"
Lebanon 24
مصرف لبنان "يسحب البساط"
02:15 | 2024-05-29
29/05/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"والله عيب وحرام".. نانسي عجرم تتعرّض لهجوم عنيف بعد حفلها في دبي إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
"والله عيب وحرام".. نانسي عجرم تتعرّض لهجوم عنيف بعد حفلها في دبي إليكم السبب (فيديو)
03:22 | 2024-05-29
29/05/2024 03:22:35
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاء الكيلاني بطلة مسلسل تيم حسن الجديد! (فيديو)
Lebanon 24
وفاء الكيلاني بطلة مسلسل تيم حسن الجديد! (فيديو)
02:20 | 2024-05-29
29/05/2024 02:20:18
Lebanon 24
Lebanon 24
خطيب نادين نسيب نجيم "يُدلعها" تحت المطر.. فيديو لهما ينتشر
Lebanon 24
خطيب نادين نسيب نجيم "يُدلعها" تحت المطر.. فيديو لهما ينتشر
04:29 | 2024-05-29
29/05/2024 04:29:37
Lebanon 24
Lebanon 24
فرقة إسرائيلية دخلت لبنان.. إكتشفوا من هي وماذا فعلت!
Lebanon 24
فرقة إسرائيلية دخلت لبنان.. إكتشفوا من هي وماذا فعلت!
14:00 | 2024-05-29
29/05/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
23:00 | 2024-05-29
ظافر العابدين يشارك هذه النجمة أحدث أعمالها السينمائية
14:47 | 2024-05-29
"الزوجة الثانية" لمحمد رمضان تتحضّر لأولى بطولاتها الدرامية المطلقة
14:30 | 2024-05-29
نانسي عجرم أبرز نجومها.. "مهرجانات بيبلوس" أعلنت عن برنامجها لهذا الصيف!
10:44 | 2024-05-29
جورج وسوف والشامي في حفلٍ واحد لأول مرة!
06:56 | 2024-05-29
روبرت دي نيرو: ترامب "مهرج" ويجب إخراجه من المشهد
04:29 | 2024-05-29
خطيب نادين نسيب نجيم "يُدلعها" تحت المطر.. فيديو لهما ينتشر
فيديو
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
Lebanon 24
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
03:00 | 2024-05-25
30/05/2024 07:07:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
01:00 | 2024-05-25
30/05/2024 07:07:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
00:37 | 2024-05-24
30/05/2024 07:07:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24