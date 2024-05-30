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فنون ومشاهير

بعد ساعة فقط من طرحها.. نفاد تذاكر حفل عمرو دياب في بيروت!

Lebanon 24
30-05-2024 | 03:35
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أعلنت الجهات المنظّمة لحفل النجم المصري عمرو دياب في بيروت عن نفاد تذاكر الحفل بعد طرحها بساعة واحدة فقط، وهو ما صدم عدداً كبيراً من محبي "الهضبة" في لبنان.

ويحيي دياب حفلاً ضخماً في بيروت في 15 حزيران  المُقبل، وذلك بعد النجاح الباهر الذي حققه الحفل الذي أحياه العام الماضي في لبنان وشهد حضوراً جماهيرياً كثيفاً وغير مسبوق.
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كما سيحيي "الهضبة" حفلاً آخر في دبي في 18 منه، حيث أعلنت الجهة المنظّمة للحفل عن إقامته في أكبر ساحات الحفلات في دبي، والتي شهدت أعلى نسبة حضور جماهيري لفنان في آخر حفلات "الهضبة" هناك.(لها)




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