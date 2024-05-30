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فنون ومشاهير

الحكم على ممثل بالسجن... عُثِرَ بحوزته على مخدرات!

Lebanon 24
30-05-2024 | 07:51
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أصدرت محكمة شمال الجيزة في القاهرة، قراراً اليوم الخميس، بحبس الممثل المصري أحمد محمد عبد القوي، نجم مسلسل "حضرة المتهم أبي" مع الراحل نور الشريف، عاماً مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة حيازة مواد مخدرة، بقصد التعاطي.
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وفي تصريحات صحافية سابقة، قال أحمد جلال عبد القوي إنه أدمن المخدرات بسبب استمرار تناوله أحد العقاقير بعد خضوعه لعملية جراحية في الظهر. (الامارات 24)
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