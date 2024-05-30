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فنون ومشاهير

كورتني كارداشيان تقدم هدية غريبة لزوجها.. ما علاقة أنجلينا جولي؟

Lebanon 24
30-05-2024 | 10:52
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تركت نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان شقيقتها كلوي عاجزة عن الكلام، حينما كشفت لها عن الهدية الغريبة التي قدمتها لزوجها عازف الطبول ترافيس باركر.

ورغم أن كورتني وترافيس تبادلا الهدايا الرومانسية الاعتيادية، كالورود، والمجوهرات المرصعة بالألماس، وغيرها، إلا أن طبيعة الهدايا اتخذت منعطفًا غريبًا وصادمًا، ففي حلقة هذا الأسبوع من برنامج "The Kardashians"، كشفت كورتني أنها وزوجها تبادلا قوارير مليئة بالدماء.
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وبدأت الحلقة بزيارة كلوي لشقيقتها كورتني، حيث تظهر الأخيرة مستلقية على الفراش بعد إجرائها عملية جراحية نادرة، وأثناء مشاهدتهما سجل القصاصات الذي أعدته لترافيس، والذي يسلط الضوء على ذكريات علاقتهما المستمرة منذ ثلاث سنوات، قالت كورتني: هل رأيتِ قارورة دمي هناك؟َ 

وبدا واضحًا الصدمة على ملامح كلوي، التي فقدت القدرة على الكلام للحظات، ثم تساءلت بعد عثورها على القارورة ما إذا كان الدم حقيقيًا أم لا؟
 
وسخرت كلوي من تباهي كورتني بقارورة الدماء، مُشبهةً علاقتها بترافيس باركر بعلاقة الممثل الأميركي بيلي بوب ثورنتون والنجمة العالمية أنجلينا جولي، اللذين كانا يرتديان قلادة مليئة بدمائهما خلال فترة ارتباطهما.

وعندما سألت كلوي عن سبب تبرع كورتني وزوجها لبعضهما بدمائهما في المقام الأول، قالت كورتني: فقط لنحب بعضنا البعض.
 

 

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