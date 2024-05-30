Advertisement

فنون ومشاهير

شبّهوا خطيبها بـ "مهووس نوال الزغبي".. نادين نسيب نجيم غاضبة (فيديو)

Lebanon 24
30-05-2024 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1205966-638526925297044847.jpg
Doc-P-1205966-638526925297044847.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يتداول ناشطون على منصّات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأحد معجبي النجمة الذهبيّة نوال الزغبي وهو يتمايل على إيقاع أغنياتها من أماكن مختلفة وأُطلق عليه لقب "مهووس نوال الزغبي".

 وقد اعتبر بعض روّاد الإنترنت أن هناك شبهاً بين معجب نوال الزغبي وخطيب الممثلة نادين نسيب نجيم، وعلّق أحدهم بالقول "نادين، خلص ضبّيه بقى".

 وهو الأمر الّذي اثار استغراب نادين نجيم، فأوضح آخرون لها "حسب ما شفت التعليقات الكل شبّهوه لخطيبك ناريغ بالشكل".

 بدورها، ردّت نجيم غاضبةً "اذا بتريد ما حدا يمنشني بهيك قلة اخلاق العمى شو هيدا". (lbc)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
15:00 | 2024-05-30
10:52 | 2024-05-30
09:17 | 2024-05-30
08:02 | 2024-05-30
07:51 | 2024-05-30
07:42 | 2024-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24