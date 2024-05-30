شبّهوا خطيبها بـ "مهووس نوال الزغبي".. نادين نسيب نجيم غاضبة (فيديو)

يتداول ناشطون على منصّات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأحد معجبي النجمة الذهبيّة نوال الزغبي وهو يتمايل على إيقاع أغنياتها من أماكن مختلفة وأُطلق عليه لقب "مهووس نوال الزغبي".

وقد اعتبر بعض روّاد الإنترنت أن هناك شبهاً بين معجب نوال الزغبي وخطيب الممثلة نادين نسيب نجيم، وعلّق أحدهم بالقول "نادين، خلص ضبّيه بقى".

وهو الأمر الّذي اثار استغراب نادين نجيم، فأوضح آخرون لها "حسب ما شفت التعليقات الكل شبّهوه لخطيبك ناريغ بالشكل".

بدورها، ردّت نجيم غاضبةً "اذا بتريد ما حدا يمنشني بهيك قلة اخلاق العمى شو هيدا". (lbc)