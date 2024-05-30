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فنون ومشاهير

حمو بيكا يوجه رسالة للمتنمرين على صورته بهذه الطريقة

Lebanon 24
30-05-2024 | 23:00
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أعرب مطرب المهرجانات المصري "حمو بيكا" عن انزعاجه من الذين تهكموا على صورته التي نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء وجوده على الشاطئ برفقة أصدقائه.

وأعاد حمو بيكا نشر صورته التي تعرض للتنمر بسببها عبر صفحته الشخصية على "إنستغرام"، معلقا عليها بالقول: "هو أنا مش زي أي حد بيتصور وينزل صورته وهو في المصيف مع صحابه؟ ليه التريقه علي بطني؟"

 وأردف: "أنا عندي مرض وسبق وكنت اتكلمت عليه قبل كده، ليه التنمر على شكلي؟" متابعا: "يا رب اللي يتريق عليا ربنا يبتليه بنفس المرض اللي عندي". (روسيا اليوم)

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