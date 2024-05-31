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فنون ومشاهير

بالعلم اللبناني والدبكة وديو فرنسي مع لارا فابيان... هبة طوجي تحيي حفلها في الاولمبيا باريس (فيديو)

Lebanon 24
31-05-2024 | 00:29
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أحيت النجمة اللبنانيّة هبة طوجي حفلًا فنيًّا جماهيريًّا ضخمًا في العاصمة الفرنسيّة باريس على مسرح الأولمبيا العريق تحت إشراف وإدارة فنيّة للمنتج والمؤلّف الموسيقيّ أسامة الرحباني.


من ضمن جولتها الموسيقيّة العالميّة، غنّت النجمة هبة طوجي على مسرح الأولمبيا، مثل “لا بيداي ولا نهاية” و”مين اللي بيختار” و”بغنيلك يا وطني” وضمّت أيضًا أغاني من ألبومها الجديد مثل “بعد سنين” و”كيو سيرا سيرا” و”راجيون من رماديحي”، كما غنت مقاطع مع ضيوفها باللغتين الإنجليزية والفرنسية.


وتضمن الحفل مفاجآت غير عادية مع عروض لضيوف من نجوم بارزين مثل “لارا فابيان”، و”فلورنت باجني”، و”إبراهيم معلوف”، وماتيو شديد، و”إي كير”، وفرقة “مادام مونسير”، إضافة إلى فرقة سانكوفا المكونة من 30 عضوًا، والتي أضافت طابعًا رائعًا على الحدث.
 
 
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قدّمت هبة طوجي أيضًا خلال هذا الحفل العالميّ أغنيات ديو باللغة الفرنسيّة منها “Pour Savoir D’ou Je Viens“ التي تجمعها بفرقة الغناء الفرنسيّة والديو المعروف ” Madame Monsieur” وأغنية “Les Cedres ” التي تجمعها بالمغنّي الفرنسي من أصل لبناني Ycare والتي كانت قد صدرت ضمن ألبومه. وقد أدّت أيضًا أغنية “Mappemonde ” مع نجم البوب الأبرز في فرنسا من أصل لبناني ماتيو شديد وإبراهيم معلوف والتي تم تأليفها خصيصًا بعد إنفجار الرابع من آب في بيروت وتمّ تقديمها خلال الحفل الموسيقيّ Unis Pour Le Liban في فرنسا لجمع التبرعات تضامنًا مع لبنان. كذلك، غنّت هبة مع “فلوران باني” أغنيته الشهيرة “Savoir Aimer ” ومع النجمة لارا فابيان أغنيتي”Broken Vow “ّ وأغنيتها الشهيرة “Je T’aime “بمشاركة إبراهيم معلوف وفرقة Sankofa ،المؤلفة من حوالي ًّ الـ30 مغنيًا.
وفي لحظة مؤثرة في الحفل، فاجأت هبة لارا فابيان بعرض صورة لها التقطت في بيروت في العام 2003، عندما كانت هبة مراهقة ومن محبي لارا. وأظهرتهما الصورة معًا على خشبة المسرح، مما يمثل لقاءً صادقًا.
 
 



يُعتبر هذا الحفل بصمة كبيرة في مسيرة هبة طوجي الفنّانة التي تحمل في كل مرة وطنها إلى آفاق جديدة وتُسجل وشريكها الفني أسامة الرحباني حضوراً للموسيقى العربيّة في العالم. (vogue)
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