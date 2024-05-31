تايلور سويفت تظهر ببطن منتفخ في حفل موسيقي... والجمهور محتار: "حامل؟"

انتشر مقطع فيديو من حفل موسيقي لتايلور سويفت ضمن جولتها "إيراس تور"، أثار جدلاً وانتشرت على اثره نظرية مفادها أنها قد تكون حامل بطفل ترافيس كيلسي.

ولم يتم تأكيد أو نفي أي شيء، ولكن كل من شاهد الفيديو لاحظ بروز بطن تايلور.

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حصل الفيديو على ما يقرب من خمسة ملايين مشاهدة على X (تويتر سابقًا) حيث ناقش جمهور تايلور ومتصفحّو وسائل التواصل الاجتماعي على حدٍ سواء الاشاعة القائلة بأنها قد تكون حاملاً.

ظهرت تايلور في الفيديو بملابس حمراء ضيقة، وهي إحدى الإطلالات المميزة خلال جولة Taylor Swift Eras Tour الدولية. تم تصويرها من زاوية غير جذابة، ويبدو أنها تعاني من نتوء أكبر من المعتاد حول وسطها.

قال أحد الردود على X: "يبدو أن تايلور تبلغ الآن ١٥ أسبوعًا".





واعترض العديد من المعجبين على الطريقة التي صور بها الفيديو جسد تايلور ولم يسمحوا بتداول اي تفسير بشأن حملها.





كتب أحد المستخدمين على Threads: " ربما اكتسبت وزنًا بسبب سعادتها في العلاقة فتوقفوا عن افتراض أن النساء حامل لمجرد أن لديهن بطنًا صغيرًا".



حتى أن مستخدم آخر قال "ربما أنه ذكاء اصطناعي، لا أعرف".