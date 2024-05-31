بيرس مورغان يعلن دعمه لغزة... وباسم يوسف يهاجمه: "هو يسعى للترند"

على الرغم من إعلان الإعلامي البريطاني بيرس مورغان تضامنه مع الشعب الفلسطيني بعد قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيمات رفح الفلسطينية، مما أسفر عنه مقتل أعداد كبيرة من الفلسطينيين، إلا أن الإعلامي المصري باسم يوسف، شنّ هجوماً عنيفاً على الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، لافتاً إلى أنه يسعى للتريند وزيادة المشاهدات فقط.

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وعلى هامش حضوره ندوة "منتدى الإعلامي العربي"، قال باسم يوسف: "أنا لا أعلم لماذا يهتم الناس بأن بيرس مورغان يغير رأيه، هو رجل يسعى للتريند وزيادة المشاهدات، حيث يستضيف الأشخاص ويجلس معهم من أجل رفع عدد المشاهدات، ورأيه ليس مهماً أبداً، لأنه يهتم فقط بالتريند وعن ماذا سيتحدث! لذلك لا يهم أنه غيّر رأيه".



وأضاف باسم يوسف: "بيرس رجل يمتلك منصة إعلامية نظهر عليها كي نوصل فكرتنا لمشاهديه ليس أكثر، أما عن اهتمامنا بتغيير رأيه فهذا يكون فقط من الجانب العاطفي لدينا".



وكان باسم يوسف قد خاض مناظرة إعلامية مع بيرس مورغان في بداية أحداث غزة وشنّ خلالها هجوماً ساخراً على الإعلام الغربي الذي يساند الاحتلال الصهيوني بتلفيق أكاذيب غير حقيقة عما كان يجري في قطاع غزة وقتها. (نواعم)