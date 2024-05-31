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فنون ومشاهير

بعد أنباء ارتباطهما... دانا الحلبي تكشف حقيقة زواجها من محمد رجب (فيديو)

Lebanon 24
31-05-2024 | 04:12
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خلال لقائها مع الإعلامية مروة صبري في برنامج "قعدة ستات" المذاع عبر شبكة ألفا، رفضت الفنانة اللبنانية دانا حلبي تأكيد أو نفي شائعة زواجها من الفنان محمد رجب، وهي الشائعة التي ظهرت في الفترة الماضية، عقب ظهورهما معًا في حفل عقد قران المخرج إسماعيل فاروق.
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وقالت دانا: "الأستاذ محمد رجب أنا أحبه جداً وعملت معه آخر أعمالي، وأي نجم وعليه الضوء لابد أن يخرج عليه كلام كثير".
وأضافت: "هذا الموضوع لا أريد أن أتحدث فيه، وحياتي الشخصية خط أحمر، بغض النظر هل الشائعة صحيحة أم لا، فلن أؤكدها أو أنفيها".



وتابعت: "أنا طول عمري عندما تخرج عني إشاعة أقول لا تعليق، ولو طلعت تريند فلأنني مزة حلوة وأسير مع نجم فلابد أن نكون تريند".
 
 
 
يُذكر أن آخر أعمال محمد رجب في الدراما كان مسلسل "الونش" وعرض في عام 2022، وشاركت دانا حلبي في بطولته، والمسلسل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وشارك فيه كل من محمود عبد المغني، ميمي جمال، ميرهان حسين، إيهاب فهمي وآخرين.
 
يذكر أن دانا حلبي اشتهرت في بداية مشوارها الفني بغنائها لأغنية "أنا دندن"، وبعدها العديد من الأغاني مثل "بص عليا"، "الورد الجورى"، لبنانى مصري، واتجهت للتمثيل وشاركت في أعمال "الهيبة الحصاد"، "حرملك"، "ببساطة"، "دورة جونية جبيل"، وأفلام "بالغلط"، "بغمضة عين"، "المهراجا"، "فلفل أبيض" ومسلسل " العين بالعين" مع سيرين عبد النور ورامي عياش. (لها)

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