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فنون ومشاهير

نقل فنان شاب بشكل طارىء إلى المستشفى... ماذا كشف والده عن وضعه الصحيّ؟ (صورة)

Lebanon 24
31-05-2024 | 06:14
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أعلن الفنان مصطفى قمر عن تعرض نجله الفنان الشاب تيام لوعكة صحية نُقل على أثرها إلى أحد المستشفيات.

وطمأن قمر جمهوره على صحة نجله فقال إن تيام تعرض لنزلة شُعَبية حادة، وأجرى تحاليل وفحوصات طبية عدة، وهو حالياً في المنزل وحالته الصحية مستقرة. (لها)
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