Advertisement

فنون ومشاهير

كانت نُقِلت إلى المستشفى... فنان خسر والدته اليوم تُوفيت بعد صراع مع المرض

Lebanon 24
31-05-2024 | 09:07
A-
A+
Doc-P-1206306-638527686122561597.jpg
Doc-P-1206306-638527686122561597.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفيت صباح اليوم والدة الفنان المصري محمود الليثي بعد صراع مع المرض.


وأفاد موقع "فوشيا"، أن والدة الليثي كانت تعاني من عدة أمراض، نُقلت على إثرها إلى العناية المركزة قبل 10 أيام.


ونشر الليثي خبر وفاة والدته عبر صفحته على "إنستغرام"، وقال: "البقاء والدوام لله أمي في ذمة الله".
 
 
 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
10:11 | 2024-05-31
06:14 | 2024-05-31
04:49 | 2024-05-31
04:12 | 2024-05-31
03:37 | 2024-05-31
01:46 | 2024-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24