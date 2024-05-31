كانت نُقِلت إلى المستشفى... فنان خسر والدته اليوم تُوفيت بعد صراع مع المرض

توفيت صباح اليوم والدة الفنان المصري محمود الليثي بعد صراع مع المرض.





وأفاد موقع "فوشيا"، أن والدة الليثي كانت تعاني من عدة أمراض، نُقلت على إثرها إلى العناية المركزة قبل 10 أيام.





ونشر الليثي خبر وفاة والدته عبر صفحته على "إنستغرام"، وقال: "البقاء والدوام لله أمي في ذمة الله".

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