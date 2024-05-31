بالصور جيسيكا عازار تحتفل بعيد ميلاد إبنها فهد للمرّة الثانيّة.. وعلامات الحمل واضحة عليها

احتفلت مُقدّمة البرامج جيسيكا عازار، بعيد ميلاد إبنها فهد، للمرّة الثانيّة هذا العامّ.

وظهرت علامات الحمل بوضوح على جيسيكا، وهي تحتفل بعيد ميلاد إبنها.

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وكانت مصادر كشفت يوم أمس، لـ"ET بالعربي"، أنّ جيسيكا حامل بطفلها الثاني.