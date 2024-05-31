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فنون ومشاهير
بالصور جيسيكا عازار تحتفل بعيد ميلاد إبنها فهد للمرّة الثانيّة.. وعلامات الحمل واضحة عليها
Lebanon 24
31-05-2024
|
10:11
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احتفلت مُقدّمة البرامج جيسيكا عازار، بعيد ميلاد إبنها فهد، للمرّة الثانيّة هذا العامّ.
وظهرت علامات الحمل بوضوح على جيسيكا، وهي تحتفل بعيد ميلاد إبنها.
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وكانت مصادر كشفت يوم أمس، لـ"ET بالعربي"، أنّ جيسيكا حامل بطفلها الثاني.
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جيسيكا عازار
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