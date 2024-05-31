دعت جنا ابنة الفنان المصري عمرو دياب، جمهورها إلى مقاطعة الشركات العالمية جميعها، التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي كخطوة داعمة منها لـ غزة في حربها ضد إسرائيل.

وشاركت جنا عبر خاصية "ستوري" في حسابها الرسمي على "إنستغرام"، صورةً تضم أسماء الشركات والمنتجات المُقاطعة جميعها، من بينها شركة المشروبات الغازية الشهيرة "بيبسي"، أرفقتها بتعليقٍ كتبت فيه: المقاطعة لغزة، قاطع لأجلهم.

وكان من اللافت أن دعوات جنا بالمقاطعة، جاءت بعد مرور نحو أسبوع على ظهور والدها عمرو دياب في إعلانٍ لصالح شركة "بيبسي".

وتباينت آراء الجمهور بين معجبٍ ومستغربٍ لتصرف جنا، معتبرين أنها "هاجمت وانتقدت" الإعلان الذي قدمه والدها بطريقة غير مباشرة، فيما ذهب آخرون إلى أن تصرفها يدل على أن الإعلان جرى تصويره قبل بدء الحرب على غزة.

وأطلقت شركة "بيبسي" قبل عدة أيام، إعلانًا ترويجيًا جديدًا لمنتجاتها، وشارك خلاله عدد من الفنانين العرب، كان على رأسهم عمرو دياب، نوال الزغبي، كريم عبد العزيز، أحمد السقا، وقصي السعودي، ولاعب المنتخب السعودي السابق سامي الجابر، ولاعب منتخب مصر محمد صلاح، إضافة إلى لاعب الكرة البرازيلي روبرتو كارلوس. (فوشيا)