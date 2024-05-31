Advertisement

فنون ومشاهير

بعد إعلان والدها لـ"بيبسي".. ابنة عمرو دياب تدعو للمقاطعة لأجل غزة

Lebanon 24
31-05-2024 | 12:15
A-
A+
Doc-P-1206393-638527796646130522.jpg
Doc-P-1206393-638527796646130522.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

دعت جنا ابنة الفنان المصري عمرو دياب، جمهورها إلى مقاطعة الشركات العالمية جميعها، التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي كخطوة داعمة منها لـ غزة في حربها ضد إسرائيل.

 وشاركت جنا عبر خاصية "ستوري" في حسابها الرسمي على "إنستغرام"، صورةً تضم أسماء الشركات والمنتجات المُقاطعة جميعها، من بينها شركة المشروبات الغازية الشهيرة "بيبسي"، أرفقتها بتعليقٍ كتبت فيه: المقاطعة لغزة، قاطع لأجلهم.

وكان من اللافت أن دعوات جنا بالمقاطعة، جاءت بعد مرور نحو أسبوع على ظهور والدها عمرو دياب في إعلانٍ لصالح شركة "بيبسي".

 وتباينت آراء الجمهور بين معجبٍ ومستغربٍ لتصرف جنا، معتبرين أنها "هاجمت وانتقدت" الإعلان الذي قدمه والدها بطريقة غير مباشرة، فيما ذهب آخرون إلى أن تصرفها يدل على أن الإعلان جرى تصويره قبل بدء الحرب على غزة.

 وأطلقت شركة "بيبسي" قبل عدة أيام، إعلانًا ترويجيًا جديدًا لمنتجاتها، وشارك خلاله عدد من الفنانين العرب، كان على رأسهم عمرو دياب، نوال الزغبي، كريم عبد العزيز، أحمد السقا، وقصي السعودي، ولاعب المنتخب السعودي السابق سامي الجابر، ولاعب منتخب مصر محمد صلاح، إضافة إلى لاعب الكرة البرازيلي روبرتو كارلوس. (فوشيا)

Advertisement
ebacc603-1f62-40a6-9399-fa2db9c9e5fa
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
10:11 | 2024-05-31
09:07 | 2024-05-31
06:14 | 2024-05-31
04:49 | 2024-05-31
04:12 | 2024-05-31
03:37 | 2024-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24