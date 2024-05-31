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فنون ومشاهير

مادونا في علاقة بشاب يصغرها بثلاثين عامًا

Lebanon 24
31-05-2024 | 23:00
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 أثارت مادونا (65 عاماً) شائعات حول حياتها العاطفية بعد أن "تقرّبت" من الملاكم البريطاني ريتشارد رياكبورهي الذي يبلغ من العمر 34 عاماً ويصغرها بـ 31 عاماً، بعد مرور شهر واحد على انفصالها عن مدرّب الملاكمة جوش بوبر (30 عاماً) عقب عام واحد من المواعدة.

 وأطلّت النجمة الأميركية مبتسمةً بأحمر شفاه نيود في صورة جمعتها مع رياكبورهي، حيث جلست في حضنه مرتديةً فستاناً أسود وجوارب شَبَكية، وبالطبع قفّازاتها المميزة من دون أصابع، بالإضافة إلى نظّارة شمسية سوداء عريضة سبق أن ظهرت بها مع بوبر.

 وذكرت تقارير إعلامية أن ريتشارد، المعروف أيضاً بلقب "قطار منتصف الليل"، على علاقة جيدة جداً بمادونا. وقال مصدر لصحيفة The Sun: "التقى ريتشارد بمادونا من خلال عالم الموضة. لديهما أصدقاء مشتركون. إنهما يتعاملان بشكل جيد ويستمتعان كثيراً برفقة بعضهما البعض. لكن في الوقت الحالي هما مجرد صديقين جيدين".

 ومن المتوقع أن تدعم مادونا رياكبورهي في 15 حزيران المقبل، في نزاله على بطولة العالم للوزن المتوسط أمام منافسه كريس بيلام سميث في "سيلهيرست بارك".

وأوضح مصدر لصحيفة The Sun: "بالكاد رأت مادونا جوش منذ أشهر، لأن جدول أعمالها كان مزدحماً للغاية. لقد تلاشت الروابط بينهما، ولم تكن بينهما خلافات حادة بحق، فهما لا يزالان مغرمَين ببعضهم البعض. في الوقت الحالي، لا تبدو علاقتهما مجدية وقد عملا على تهدئة الأمور، لكنهما سيبقيان صديقين". (لها)

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