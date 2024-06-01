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فنون ومشاهير

رسالة غامضة.. ماذا قصد شقيق ياسمين عبد العزيز؟

Lebanon 24
01-06-2024 | 09:38
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نشر الفنان وائل عبد العزيز على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" صورة جمعته بشقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، أثناء تواجده بمكة المكرمة لأداء فريضة الحج، موجهاً لها رسالة غامضة.
 
 
وكتب عبد العزيز معلقاً على الصورة: "ربنا يكرمك ويوفقك ويبعد عنك وعنا المزيفين والكذابين والحاقدين وأصحاب المصالح المتلونين في صورة صحاب ويقرب منا ولاد الأصول والقلوب الصافية النقية ويهديكي ويهدينا ويبعد عنا كل حاسد وكاره وحاقد وساحر ويباركلك في ولادك ويديكي ويدينا الصحة والستر وحب الناس ويوقفلنا ولاد الحلال .. آمين".
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وأثارت رسالة وائل لشقيقته ياسمين جدلاً على مواقع التواصل خاصة بعد دعائه بإبعاد أي ساحر عنهما، ما دفع الكثيرن للتساؤل إن كانت ياسمين تعرضت لسحر في الفترة الماضية تسبب في طلاقها من العوضي، خاصة بعد اعتراف كل منهما بحبه الشديد للآخر.

المصدر: لها
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