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فنون ومشاهير

فنان إماراتي يكشف حقيقة زواجه من هيفاء وهبي: ذبحت لها ذبيحة

Lebanon 24
01-06-2024 | 14:30
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حل الفنان الإماراتي عبد الله بالخير ضيفاً على برنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، حيث تحدث مجدداً عن شائعة أطلقها حول زواجه من النجمة هيفاء وهبي قبل عدة سنوات.

 ومازح بالخير جمهوره ردًا على سؤال حول مواصفات فتاة أحلامه، قائلًا: "اخطبوا لي هيفاء وهبي، أعرف هيفاء وهبي منذ زمن طويل في بداية مشوارها الفني وهي موديل، وأحب جمالها، وكنا في مرحلة الإعجاب، وفي فترة هذا الإعجاب فوجئت أن هيفاء جاية الإمارات".

 وأضاف: "وعندما جاءت عندي البيت، كان البيت غير البيت الذي أسكنه من التحضيرات لوجودها، ولم أعبر لها عن إعجابي، تكريمًا لها عندما جاءت لي البيت أنا ذبحت لها ذبيحة وطلبت منها أن تأكل المخ، وهي فنانة رقيقة، وكانت تخشى أن يزيد وزنها".

 وأكد عبد الله بالخير أنه سعيد أنه لم يتزوج طيلة حياته، قائلاً: "أنا سعيد لأني غير متزوج، وسعيد جداً أني لم أتورط في هذه الغلطة". (لها)

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