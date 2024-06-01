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فنون ومشاهير

عامر زيان يلتقي محبّيه في لبنان.. وهذه التفاصيل

Lebanon 24
01-06-2024 | 23:00
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يستعد الفنان عامر زيان لإحياء حفلة غنائية يوم 6 حزيران في بيروت، وتحديدًا في مطعم ميّال في فندق الحبتور.

 وسيقدّم زيان روائعه وأجمل الأغنيات، ليشعل بأدائه وصوته حماس جمهوره الكبير في لبنان. وستتخلل الحفلة الكثير من المفاجآت التي سترافق ظهور زيان على المسرح، وستكون الأجواء مميزة ككل حفلة يحييها الفنان.

 وكان زيان أطلق أخيرًا أغنيته الجديدة "عشقتك"، وهي من كلمات جنى روحانا، ألحان جوزيف جحا، ومن توزيع روجيه خوري.

 ويتميّز زيان بهذه الأغنية من جديد باللون اللبناني الذي أحبّه به الجمهور وقدّمه على مدار سنوات.

(mtv)

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