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فنون ومشاهير

بأجواء حب ورومانسية... شاهد رقصة وسام فارس وسارة أبي كنعان الاولى من حفل زفافهما

Lebanon 24
02-06-2024 | 00:41
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إحتفل الممثلان اللبنانيان وسام فارس وسارة أبي كنعان، بحفل زفافهما بحضور أفراد عائلتيهما وعدد من الأصدقاء ونجوم الغناء والتمثيل.


وتناقلت مواقع التواصل الإجتماعي صوراً ومقاطع فيديو من حفل الزفاف، فيما نشرت العروس تفاصيل عن إطلالتها على حسابها عبر انستاغرام، حيث تألقت بفستان من تصميم انطوان قارح، واهتم بتسريحتها المزيّن سيمون المندلق.
 
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