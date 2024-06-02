بأجواء حب ورومانسية... شاهد رقصة وسام فارس وسارة أبي كنعان الاولى من حفل زفافهما

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A post shared by Wedding Photographer | Beirut, Lebanon LB (@lens.tales)
A post shared by Wedding Photographer | Beirut, Lebanon LB (@lens.tales)
لحظة دخول العروس سارة أبي كنعان برفقة والدها إلى مكان زفافها في منطقة حماة#onetvlebanon #exclusive #saraabikanaan #wissamfares #wedding #سارة_أبي_كنعان #وسام_فارس #اخبار_النجوم #مشاهير #مشاهير_العرب pic.twitter.com/hRIeD4lLp1
— One TV (@onetvlebanon) June 1, 2024
لحظة دخول العروس سارة أبي كنعان برفقة والدها إلى مكان زفافها في منطقة حماة#onetvlebanon #exclusive #saraabikanaan #wissamfares #wedding #سارة_أبي_كنعان #وسام_فارس #اخبار_النجوم #مشاهير #مشاهير_العرب pic.twitter.com/hRIeD4lLp1
🤍💍لقطات من الرقصة الأولى للعرسان وسام فارس و سارة أبي كنعان .. وتواجد (ياسمين) ابنة وسام من زواجه الأول يخطف الأنظار خلال حفل الزفاف @wissamEfares @saraabikanaan pic.twitter.com/9AhHraql7X
— ET بالعربي (@ETbilArabi) June 1, 2024
🤍💍لقطات من الرقصة الأولى للعرسان وسام فارس و سارة أبي كنعان .. وتواجد (ياسمين) ابنة وسام من زواجه الأول يخطف الأنظار خلال حفل الزفاف @wissamEfares @saraabikanaan pic.twitter.com/9AhHraql7X
💍العروس سارة ابي كنعان والعريس وسام فارس وأجواء من مراسم زواجهما بحضور عائلتهما قبل حفل الزفاف الليلة في لبنان✨@saraabikanaan @wissamEfares pic.twitter.com/YfaxrDTPZt
— ET بالعربي (@ETbilArabi) June 1, 2024
💍العروس سارة ابي كنعان والعريس وسام فارس وأجواء من مراسم زواجهما بحضور عائلتهما قبل حفل الزفاف الليلة في لبنان✨@saraabikanaan @wissamEfares pic.twitter.com/YfaxrDTPZt