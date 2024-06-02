بأجواء حب ورومانسية... شاهد رقصة وسام فارس وسارة أبي كنعان الاولى من حفل زفافهما

إحتفل الممثلان اللبنانيان وسام فارس وسارة أبي كنعان، بحفل زفافهما بحضور أفراد عائلتيهما وعدد من الأصدقاء ونجوم الغناء والتمثيل.





وتناقلت مواقع التواصل الإجتماعي صوراً ومقاطع فيديو من حفل الزفاف، فيما نشرت العروس تفاصيل عن إطلالتها على حسابها عبر انستاغرام، حيث تألقت بفستان من تصميم انطوان قارح، واهتم بتسريحتها المزيّن سيمون المندلق.

🤍💍لقطات من الرقصة الأولى للعرسان وسام فارس و سارة أبي كنعان .. وتواجد (ياسمين) ابنة وسام من زواجه الأول يخطف الأنظار خلال حفل الزفاف @wissamEfares @saraabikanaan pic.twitter.com/9AhHraql7X — ET بالعربي (@ETbilArabi) June 1, 2024