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فنون ومشاهير

بعد أيام من زفافها... هكذا بدت ياسمين رئيس في ظهورها الأول

Lebanon 24
02-06-2024 | 04:43
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نشرت الفنانة ياسمين رئيس، عبر حسابها الخاص على "إنستغرام"، صورة جديدة لها من حفل زفافها الذي أقيم منذ أيام إلى رجل الأعمال أحمد عبدالعزيز، في أول ظهور لها على مواقع التواصل بعد الزفاف.
 
ونشرت ياسمين صورة من حفل الزفاف لها وزوجها من دون أن تعلّق عليها، لتتلقى العديد من التعليقات من زملائها وجمهورها يهنئونها بالزواج ويتمنون لها حياة زوجة سعيدة.
 
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يُذكر أن حفل زفاف ياسمين رئيس اقتصر على عدد من الفنانين والأصدقاء المقربين، وفي مقدمتهم دينا الشربيني، وميرهان حسين، وكريم فهمي وزوجته.


من ناحية أخرى، تنتظر ياسمين رئيس، عرض آخر أعمالها السينمائية فيلم "رحلة البحث عن الفستان الأبيض"، والذي يشاركها في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم أسماء أبو اليزيد وأحمد خالد صالح، وآخرون.
وكانت ياسمين قد شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل "جودر"، المستوحى من حكايات "ألف ليلة وليلة"، وهو بطولة: ياسر جلال، نور اللبنانية، أحمد فتحي، هنادي مهنا، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، عايدة رياض، جيهان الشماشرجي، محمود البزاوي، مجدي فكري...، ومن تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري. (لها)

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