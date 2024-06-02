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فنون ومشاهير

إندلاع حريق داخل شقة فنانة معروفة جدّاً.. ما هو وضعها الصحيّ؟

Lebanon 24
02-06-2024 | 07:31
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نشب اليوم الأحد، حريق في شقة الفنانة المصرية سمية الألفي، ما أدى إلى إصابتها باختناق. 
 
وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة الفنانة سمية الألفي وإصابتها باختناق جراء اندلاع النيران.
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وبينما انتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما تم دفع سيارتي إطفاء، ليتبين أن الحريق نشب في شقة بالطابق الخامس لمبنى مكون من 7 طوابق مملوكة للفنانة سمية الألفي. (العربية) 
 
سمية الألفي



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