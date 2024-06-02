بالصور.. جويل بو يونس تتألق في حفل "بشمالك بحبك"

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تألقت الزميلة جويل بو يونس بإطلالة لافتة خلال حفل "بشمالك بحبك" الذي أقيم في طرابلس يوم 31 أيار الماضي، في معرض رشيد كرامي الدولي.وجاء الحفل بتوقيع وتنظيم من شركة "Creel" التي تديرها بو يونس، وترك بصمة لا تنسى على الصعيد الثقافي والتراثي الخاص بطرابلس الفيحاء.بو يونس تميزت بثياب بيضاء تحاكي صورة طرابلس الناصعة والنابضة بالأمل والحياة، فيما كان الحفل شاهداً على إنبعاث روح التلاقي بين الحاضرين الذين أكدوا دور وأهمية هوية طرابلس الثقافية.