خبر يحسم الجدل... ما حقيقة إصابة جورج وسوف بنزيف حاد ونقله إلى المستشفى بشكل طارىء؟

تداولت أخبار خلال الساعات الماضية عن تعرض الفنان جورج وسوف لأزمة صحية نقل على أثرها إلى المستشفى وتم إجراء عملية جراحية له، في حين كشفت إدارة أعمال الفنان عن وضعه الصحي.

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وقالت إدارة أعمال الفنان الكبير، في تصريح صحفي إن "الفنان حاليا بحالة صحية جيدة، ويواصل نشاطه الفني حيث يسجل أغنية حاليا في الاستوديو استعدادا لطرحها الفترة المقبلة ضمن موسم الصيف".وكانت تداولت مواقع التواصل عن تعرض جورج وسوف لعملية جراحية مؤخرا نتيجة لإصابته بنزيف حاد في الأنف بسبب ارتفاع في ضغط الدم.ومؤخرا، كشف جورج وسوف عن معاناته بعد وفاة نجله وديع، الذي رحل عن عالمنا في العام الماضي، حيث أشار خلال لقائه في برنامج "بودكاست Big Time" الذي يقدمة الإعلامي عمرو أديب مع الفنانة أصالة، إلى أنه "ما زال يعاني من صدمة وفاة نجله، تلك الصدمة التي وقعت عليه كالصاعقة، فما زال حتى الآن لم يصدق أن نجله رحل، رغم محاولته تقبل الوضع لكن الفاجعة كانت كبيرة بالنسبة له".ومن المقرر أن يحيي جورج وسوف حفلا غنائيا في دبي، وذلك يوم 28 من حزيران 2024، ضمن سلسلة حفلات الصيف. (روسيا اليوم)