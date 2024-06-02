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فنون ومشاهير

بعد أن احترقت شقتها بالكامل.. فنانة تتعرض للاختناق وهذه تطورات حالتها الصحية!

Lebanon 24
02-06-2024 | 14:03
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تعرضت الفنانة المصرية سمية الألفي للاختناق، بعد أن احترقت شقتها بالكامل إثر حريق اندلع فيها صباح الأحد، وسط حالة من القلق بين جمهورها.

وقد طمأنت سمية جمهورها، مؤكدة أنها استعادت صحتها بعد تعرضها للاختناق بسبب الدخان الكثيف الذي تصاعد نتيجة الحريق، وعلى إثره نقلت إلى أحد مستشفيات محافظة الجيزة.
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وأشارت الفنانة المصرية في حديث لـ"فوشيا"  إلى أن الحريق كان نتيجة ماس كهربائي، ولكنه أدى إلى حرق غالبية أثاث المنزل من مفروشات وخشب.

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل شقة الفنانة سمية الألفي، وإصابتها باختناق جراء الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، ودفعت سيارتي إطفاء، وتبين أنه نشب في شقة بالدور 5 لعقار مكون من 7 طوابق مملوكة للفنانة المصرية.

يذكر أن الفنانة الألفي كانت قد أبعدت عن التمثيل منذ أكثر من 10 سنوات، واكتفت بما قدمته للدراما المصرية والعربية، وحاليا تعيش رفقة نجلها عمر فاروق الفيشاوي في منزلها بالجيزة. (فوشيا)

 
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