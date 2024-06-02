فاجأ الجميع بزفافه للمرّة الرابعة.. فنان شهير يتزوج من طالبته التي تصغره بـ 30 عامًا (صور)

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فاجأ الفنان التركي بوراك سيرجين البالغ من العمر 63 عامًا الجمهور والوسط الفني التركي، باحتفاله بزفافه للمرة الرابعة بعد أشهر قليلة تصل إلى 5 أشهر من انفصاله عن زوجته نيهان أونسال بسبب الخيانة.وكشفت العديد من المواقع أن سيرجين ارتبط رسميًا بمنسقة المسرح التي تعمل في مسرحه الخاص واسمها جيزم شاغبات والبالغة من العمر 33 عامًا، وحرص على إقامة حفل زفاف في قصر فوات علي باشا، حضره العديد من أصدقائه والمقربين منه.وقال الفنان التركي عن زوجته الجديدة، إنها كانت صديقة مميزة له، والآن أصبحت زوجته الحبيبة، رافضا جميع الانتقادات التي ممكن ان تثار بسبب زواجهما. (البوابة)