Advertisement

فنون ومشاهير

فاجأ الجميع بزفافه للمرّة الرابعة.. فنان شهير يتزوج من طالبته التي تصغره بـ 30 عامًا (صور)

Lebanon 24
02-06-2024 | 15:22
A-
A+
Doc-P-1207107-638529637530310021.PNG
Doc-P-1207107-638529637530310021.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فاجأ الفنان التركي بوراك سيرجين البالغ من العمر 63 عامًا الجمهور والوسط الفني التركي، باحتفاله بزفافه للمرة الرابعة بعد أشهر قليلة تصل إلى 5 أشهر من انفصاله عن زوجته نيهان أونسال بسبب الخيانة.

وكشفت العديد من المواقع أن سيرجين ارتبط رسميًا بمنسقة المسرح التي تعمل في مسرحه الخاص واسمها جيزم شاغبات والبالغة من العمر 33 عامًا، وحرص على إقامة حفل زفاف في قصر فوات علي باشا، حضره العديد من أصدقائه والمقربين منه.
Advertisement

وقال الفنان التركي عن زوجته الجديدة، إنها كانت صديقة مميزة له، والآن أصبحت زوجته الحبيبة، رافضا جميع الانتقادات التي ممكن ان تثار بسبب زواجهما. (البوابة)
 
 
 
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:29 | 2024-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:44 | 2024-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:19 | 2024-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:14 | 2024-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:03 | 2024-06-02
09:14 | 2024-06-02
09:03 | 2024-06-02
09:00 | 2024-06-02
07:31 | 2024-06-02
07:17 | 2024-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24