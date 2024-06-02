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فنون ومشاهير

"مبسوطة كتير": رسالة شكر من إليسا.. فلمن وجهتها؟

Lebanon 24
02-06-2024 | 23:00
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فرحت الفنانة اللبنانية إليسا بردود الفعل وتفاعل الجمهور على أحدث ألبوماتها الغنائية، "أنا سكّتين" الذي طرحته خلال الأيام القليلة الماضية.
وقد عبرت إليسا عن فرحتها بذلك، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع "إكس" بوستر الألبوم، وكتبت عليه تعليقاً قالت فيه: "مبسوطة كتير بتفاعلكم مع ألبوم أنا سكّتين، بفضلكم فرحتي كبيرة، شكراً من كل قلبي على محبتكم وعلى دعمكم، إنتوا باختصار وفي كلمتين نبض هيدا النجاح، حقيقة، فرحانة معاكم وفيكم".
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وكانت إليسا قد احتفلت بنجاح ألبومها الجديد أنا سكّتين خلال الأيام الماضية، وأقامت حفلاً خاصاً للاحتفال مع أصدقائها بنجاح الألبوم، وقامت بغناء مجموعة كبيرة من أغاني الألبوم، وظهرت الفنانة وهي تقطع قالباً من الحلوى مطبوعاً عليه صورتها واسم الألبوم الجديد. (سيدتي)
 
 
 
 
 
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