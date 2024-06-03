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فنون ومشاهير

أطلت بالمايوه.. ابنة نوال الزغبي تستمتع بوقتها على البحر (صور)

Lebanon 24
03-06-2024 | 03:39
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نشرت تيا ديب ابنة الفنانة نوال الزغبي صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وأطلت تيا وهي تستمتع بوقتها على شاطئ البحر، وظهرت بصورة في المايوه وبصور أخرى وهي ترتدي "هوت شورت" من الجينز وكروب توب وتضع قبعة على رأسها.
 
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وعلقت تيا على الصور بالقول: "يوم على البحر".

يُذكر ان تيا درست تصميم الأزياء في إيطاليا.

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