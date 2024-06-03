"عرس الموسم".. شقيقة سارة أبي كنعان تسرق الأضواء في زفافها تعرفوا إليها (صور)

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احتفل الثنائي سارة ابي كنعان ووسام فارس يوم السبت الماضي بزفافهما، في عرس اعتبر "عرس الموسم" وذلك بحضور عدد كبير من الفنانين والممثلين والمشاهير.وانتشرت فيديوهات عديدة من حفل الزفاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.ولفتت شقيقة سارة، آية الأنظار في الزفاف حيث ارتدت فستانا من دون أكمام وبفتحة عند الجانب باللون البيج الفاتح.