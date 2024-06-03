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فنون ومشاهير
"عرس الموسم".. شقيقة سارة أبي كنعان تسرق الأضواء في زفافها تعرفوا إليها (صور)
Lebanon 24
03-06-2024
|
04:04
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احتفل الثنائي سارة ابي كنعان ووسام فارس يوم السبت الماضي بزفافهما، في عرس اعتبر "عرس الموسم" وذلك بحضور عدد كبير من الفنانين والممثلين والمشاهير.
وانتشرت فيديوهات عديدة من حفل الزفاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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ولفتت شقيقة سارة، آية الأنظار في الزفاف حيث ارتدت فستانا من دون أكمام وبفتحة عند الجانب باللون البيج الفاتح.
وبدت آية تشبه كثيرا شقيقتها فهي ناعمة وجميلة مثلها.
المصدر: رصد لبنان 24
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