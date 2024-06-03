فنانة لبنانية تكشف حقيقة تصريحها حول تقديم ابنتها المشاهد الجريئة.. هذا ما قالته (صورة)

أوضحت الفنانة اللبنانية المُقيمة في مصر دوللي شاهين حقيقة التصريحات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية حول موقفها من دخول ابنتها عالم الفن، وأنها لا تمانع في أن تصبح ابنتها ممثلة إغراء.



وقالت دوللي في تصريح لـ"لها": "كلامي تم اجتزاؤه حينها، وبالطبع أرفض أن تقدّم ابنتي مشاهد جريئة، لأنني أخاف عليها، ولأنها أغلى ما في حياتي".

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أما عن سبب عدم تعاونها مع شركة لإنتاج أغانيها، فقالت دوللي: "منذ بداياتي وأنا أفضّل الإنتاج لنفسي لأنني لا أحب طريقة تعامل الشركات مع الفنانين وأرفض الاحتكار".



وأشارت دوللي خلال حديثها إلى أنها تختار أغنياتها بعناية، وتحب أن تضع بصمتها على كل عمل غنائي تقدّمه.



يُذكر أن أحدث أغاني دوللي شاهين، أغنية "دوللي ست البنات"، التي طرحتها عبر صفحتها الرسمية في موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وعبر كل مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية. (لها)



