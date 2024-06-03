يعيش في لبنان... فنانة عربيّة معروفة جدّاً تحتفل بتخرّج إبن شقيقتها (صور)

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شاركت الفنانة المصرية إلهام شاهين جمهورها فرحتها بتخرج ابن شقيقتها من المدرسة وبدء مرحلة دراسية جديدة في الجامعة.وعبر حسابها على تطبيق "إنستغرام"، نشرت إلهام شاهين صورها مع أسرتها وكتبت: "بجبل لبنان.. احتفال عائلة شاهين وعائلة صفي الدين بتخرج ابنهما عادل عدنان صفي الدين ودخوله جامعة lau .. مبروك عدولة حبيب خالته.. وإن شاءالله مستقبل عظيم".ويعيش عادل نجل شقيقة إلهام شاهين في لبنان مع والده حيث يدرس هناك، وسافرت إلهام شاهين مع شقيقتها إيناس وابنتها إلهام صفي الدين للاحتفال. (العربية)