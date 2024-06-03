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فنون ومشاهير

يعيش في لبنان... فنانة عربيّة معروفة جدّاً تحتفل بتخرّج إبن شقيقتها (صور)

Lebanon 24
03-06-2024 | 06:40
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شاركت الفنانة المصرية إلهام شاهين جمهورها فرحتها بتخرج ابن شقيقتها من المدرسة وبدء مرحلة دراسية جديدة في الجامعة.

وعبر حسابها على تطبيق "إنستغرام"، نشرت إلهام شاهين صورها مع أسرتها وكتبت: "بجبل لبنان.. احتفال عائلة شاهين وعائلة صفي الدين بتخرج ابنهما عادل عدنان صفي الدين ودخوله جامعة lau .. مبروك عدولة حبيب خالته.. وإن شاءالله مستقبل عظيم".
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ويعيش عادل نجل شقيقة إلهام شاهين في لبنان مع والده حيث يدرس هناك، وسافرت إلهام شاهين مع شقيقتها إيناس وابنتها إلهام صفي الدين للاحتفال. (العربية)
 
 
 
 
 
 
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