زواجه من صباح واستيقاظه بعد دفنه.. شقيقة رشدي أباظة تكشف أسراراً عنه!

Advertisement

ذكرت منيرة أباظة، شقيقة الفنان الراحل رشدي أباظة، أن زواج أخيها من الفنانة صباح كان نزوة لا أكثر، إذ لم يستمر سوى يوم واحد فقط.كما نفت زواجه 17 مرة، مؤكدةً أنه تزوج خمس مراتٍ فقط، كانت الأولى من الفنانة تحية كاريوكا.وكشفت منيرة النقاب عن حقيقة الشائعات التي لاحقت شقيقها بعد وفاته، لا سيما المتعلقة باستفاقته بعد دفنه ودفنه مرةً أخرى، إذ نفت منيرة هذه الشائعات جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن شقيقها دُفِن لمرةٍ واحدة فقط في مدفنه الخاص بسقارة، وأن كل ما قيل عن الأمر مجرد "كلام فارغ".وأوضحت منيرة في حوارٍ تلفزيوني لوسائل إعلام مصرية، أن جثمان رشدي أباظة تم نقله بعد ذلك إلى مدفن العائلة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وذلك بعد أن أقامت العائلة مدفنًا خاصًّا بها هناك.وأكدت منيرة، محاولتها رفع قضايا لمقاضاة من يروجون للأكاذيب حول شقيقها الراحل، مشيرةً إلى أنها تراجعت عن ذلك في النهاية، مدركةً أن هدف هؤلاء هو كسب الشهرة على حساب ذكرى شقيقها.وأشارت منيرة، أن "كاريزما" وشخصية رشدي الفريدة لا مثيل لهما بين نجوم اليوم، حتى وإن وجد بعض الشبه في المظهر، قائلةً: لا أرى في الساحة الفنية الحالية من يملك كاريزما وشخصية رشدي أباظة، حتى لو كان هناك بعض الشبه في المظهر.وأضافت: "سيرة شقيقي غنية بالأحداث وتستحق أن تُجسد في عمل فني يليق بمكانته، وقد كتب شقيقي فكري بالفعل سيرة حياة رشدي، لكن للأسف لم نتمكن حتى الآن من إيجاد منتجٍ جاد لتحويلها إلى مسلسل يليق بمكانته".وحول الممثل الذي تراه الأنسب لتجسيد دور رشدي أباظة، قالت منيرة، إن الممثل ياسر جلال هو الأقرب من حيث الملامح والأداء، إلا أن القرار النهائي يعود إلى المخرج ومنتج العمل.