بالحجاب نادين الراسي داخل أحد المساجد في دولة عربيّة... شاهدوا صورها

نشرت الممثلة نادين الراسي، صوراً عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، وهي تزور المسجد الأعظم، في الجزائر.

ووضعت نادين الحجاب على رأسها، فيما ظهرت وهي تُصلّي داخل المسجد.