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فنون ومشاهير

بالحجاب نادين الراسي داخل أحد المساجد في دولة عربيّة... شاهدوا صورها

Lebanon 24
03-06-2024 | 08:58
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نشرت الممثلة نادين الراسي، صوراً عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، وهي تزور المسجد الأعظم، في الجزائر.
 
 
ووضعت نادين الحجاب على رأسها، فيما ظهرت وهي تُصلّي داخل المسجد.
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