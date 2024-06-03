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فنون ومشاهير

محمد سامي يبتعد عن التعاون مع محمد رمضان بسبب هذين النجمين

Lebanon 24
03-06-2024 | 12:00
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كشف المخرج محمد سامي سبب عدم تعاونه مع الفنان محمد رمضان في موسم رمضان 2025.

 وقال المخرج المصري إنه سينشغل خلال الفترة المقبلة بأعمال فنية أخرى، ولذلك لن يتمكن من إخراج مسلسل محمد رمضان. وأضاف: "بحب أنا ومحمد رمضان نشتغل سوا لكن أنا مرتبط بأعمال كثيرة الفترة اللي جايه، مسلسل محمد ماتعرضش عليا لأنهم عارفين إني بعمل حاجات تانية".

 ويتعاون المخرج محمد سامي في موسم رمضان 2025 مع الفنانين عمرو سعد ومي عمر، وقال عن أعمالهما: "المسلسلين في رمضان، اسم مسلسل عمرو سعد هو "سيد الناس"، ومي عمر مسلسل "إش إش".

 وتقدّم مي عمر في مسلسل "إش إش" دور راقصة، وسبق أن أعلن محمد سامي أنه انتهى من كتابة عدد كبير من حلقات المسلسل الذي يتكون من 30 حلقة. (لها)

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