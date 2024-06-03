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فنون ومشاهير

مي عز الدين تعلن إصابة والدتها بوعكة صحية.. وهذا ما طلبته من محبيها

Lebanon 24
03-06-2024 | 23:00
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كشفت الفنانة مي عز الدين عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" عن تعرّض والدتها لوعكة صحية شديدة، حيث طلبت من متابعيها الدعاء لوالدتها بالشفاء العاجل، وذلك من خلال منشور قالت فيه: "أرجو الدعاء لأمي بالشفاء العاجل".

 ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها والدة مي عز الدين لوعكة صحية حيث كانت قد أعلنت في شهر تشرين الأول الماضي عن إصابة والدتها بمرض شديد، مؤكدةً أن حالتها الصحية تتدهور يوماً بعد يوم، ومشيرةً إلى أنها لم تتعاقد على أي عمل فني خلال الفترة الأخيرة بسبب مرض والدتها، بالقول: "اشتدّ المرض على والدتي، وهي بدأت غسيل كلى، وإلى الآن لم أرتّب أي شيء حول عملي"، متمنيةً على الجمهور الدعاء لها بالشفاء العاجل.

(لها)

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