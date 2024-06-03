"عقد ماسي" والفستان زهري.. ليال الإختيار بإطلالة جديدة لافتة!

شاركت الإعلامية ليال الاختيار بالحفل الذي نظّمته مؤسسة مي شدياق للإعلام في دبي، بمشاركة أبرز الإعلاميين ونجوم الفن.



واختارت لهذه المناسبة التي وزعت فيها جوائز على إعلاميين للمرة الثانية في دبي، فستانًا باللون الزهري مع عقدٍ ماسي مميّز.

Advertisement