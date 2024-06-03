نجوم أعلنوا انفصالهم في 2024.. تعرفوا إليهم

شهد العام الجاري 2024 حالات انفصال بالوسط الفني والمشاهير توالت مع بداية العام، حيث لم تكن النجمة نيللي كريم أولهم بانفصالها عن زوجها لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، رغم استقرار زواجهما لمدة عامين ونصف العام.

أبرز حالات الانفصال التي حدثت مؤخراً هذا العام.

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

رغم قصة الحب التي كانت مشتعلة بين الثائي الفنّي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، صُدِمَ الجمهور بخبر تنبؤ خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف بانفصال ياسمين عبد العزيز قبلها بأسبوعين لتسخر منها ياسمين عبد العزيز عبر السوشيال ميديا، ولكنهما انفصلا بداية العام الجاري

(2024)، خاصة أنّهما شكلا ثنائياً مميزاً ارتبط به الجمهور، سواء في الحياة الشخصية أو في الأعمال الدرامية، ورغم مرور عدة أشهر على واقعة الانفصال لكن ما زال الثنائي حتى الآن يحملان لبعضهما مشاعر الحب.

طلاق هند عبد الحليم

أعلنت الفنانة هند عبد الحليم خبر طلاقها من زوجها كريم قنديل بعد زواج استمر 3 سنوات، وذلك عبر منشور على حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، وكتبت عليه رسالة كان مضمونها أنّ الأيام تتغير وكل شيء من حولنا من الممكن أن ينتهي في أيّ وقت، فلا يوجد حولنا شيء دائم.

محمود العسيلي

كانت خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم أعلنت مؤخراً خبر انفصالها عن المطرب محمود العسيلي، بعد زواج استمر لمدة 4 أعوام، وقد أكّد العسيلي من جانبه كذلك خبر الانفصال، وكشف فيما بعد أنّه لا يحب العلاقات الزوجية التقليدية، ويفضل الابتعاد والانفصال إذا كان هناك طرف في العلاقة غير سعيد فيها.

الشاعر أمير طعيمة

صدم الجمهور بخبر طلاق المطربة المعتزلة جيني من الشاعر الغنائي أمير طعيمة، بعد زواج دام لسنوات طويلة، وكشفت ذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وكتبت فيه «تم الطلاق الرسمي وليس انفصالًا وسيبقى أمير والد أولادي وجد أحفادي له الود والتقدير» وكانت حريصة على عدم ذكر أي تفاصيل أو أسباب وراء هذا القرار المفاجئ.

نيللي كريم وقصة حب مشتعلة

تصدّرت النجمة نيللي كريم مؤخراً تريند قوائم الأكثر بحثاً منذ إعلان خبر انفصالها عن زوجها هشام عاشور، خاصة أنّ هذا الخبر جاء بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، إذ كانت علاقة الثنائي قوية ومستقرة ولم يتردد وجود أيّ خلافات طوال فترة زواجهما التي تجاوزت عامين ونصف تقريباً.

(نواعم)