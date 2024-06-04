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فنون ومشاهير

فيديو عفوي لناصيف زيتون ووالدته من حفله الأخير.. هذا ما قاله لها أمام الجميع!

Lebanon 24
04-06-2024 | 07:12
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عفوي للنجم ناصيف زيتون مع والدته خلال حفله الأخير في المانيا.
وظهر النجم السوري على المسرح وهو يستمع إلى غناء محبيه لأغنيته "بالأحلام"، وبدا في غاية السعادة والفخر من تفاعل الجمهور مع الاغنية وحفظهم لها.

وفي لحظة عفوية، وجه ناصيف كلامه لوالدته التي تواجدت في الصفوف الأماميّة بين الحضور، وقال لها: "يا أمّي عم يغنّوا لإبنك اسمعي... هلكتي انتي وتدعيلي".

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع المقطع ونال إعجاب الآلاف وتم تداوله بكثافة، متمنيين لناصيف المزيد من النجاح ولوالدته العمر الطويل. 
 
 
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