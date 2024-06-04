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فنون ومشاهير

عاشت على التنفس الاصطناعي في أواخر أيامها.. وفاة نجمة معروفة ويحبها الجمهور العربي من هي؟!

Lebanon 24
04-06-2024 | 09:00
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توفيت الفنانة التركية فاطمة كارانفيل عن 72 عامًا بعد معاناة مع المرض، بعد أن قضت آخر أيام حياتها على جهاز التنفس الإصطناعي.

واعلن وكيل اعمالها أصلي إسلام أوغلو خبر وفاة نجمة مسلسل "العشق الممنوع" والتي جسدت في العمل دور شايسته عبر حسابه الخاص في إنستغرام: "نعلن ببالغ الخزن وفاة نجمة من أبرز فنانات تركيا والتي قدمت العديد من الاعمال المميزة في مسيرتها".
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ويعتبر مسلسل "العشق الممنوع" من أبرز أعمال الفنانة الراحلة، ويذكرها الجمهور العربي بهذا الدور بشكل خاص لا سيما أن العمل يعتبر من ـكثر الأعمال شهرة عربيًا. وإلى جانب العشق الممنوع قدمت الفنانة الراحلة العديد من الاعمال المميزة.(البوابة)
 
 

 
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