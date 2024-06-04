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فنون ومشاهير

فيلم جديد لـ"نتفليكس" يثير غضب الجمهور.. ما القصة؟

Lebanon 24
04-06-2024 | 13:52
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لاقى فيلم "knives Out3" الكثير من الانتقاد والتهديد بوضعه على قائمة المقاطعة، بعد ضمه نجومًا يدعمون إسرائيل إلى كادر التمثيل.

 
وفي التفاصيل، أثار انضمام الممثلة الأميركية ميلا كونيس إلى طاقم العمل غضب محبي سلسلة أفلام "Knives Out"، خاصة أنها أعربت عن دعمها المتواصل لإسرائيل، ومعارضتها مؤيدي القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى دفاعها عن صديقها المدان باغتصاب امرأتين.
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يذكر أنه من المقرر أن يبدأ إنتاج الفيلم اعتبارًا من تموز المقبل، وسيُصْدَر على نيتفلكس في عام 2025.
ورغم أن تفاصيل الفيلم لا تزال طي الكتمان، إلّا أن منصة "نيتفلكس" كشفت أن العمل يَعِد بأن يكون لغزًا مثيرًا ومعقدًا آخر، يجب كشفه، بناءً على النجاح الذي حققته أجزاؤه السابقة.

 


المصدر: فوشيا
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