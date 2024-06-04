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فنون ومشاهير

أخبار عن وفاة فنان مصري شهير وهذا ما تم كشفه

Lebanon 24
04-06-2024 | 15:00
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رد الفنان المصري عبدالرحمن أبو زهرة على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول وفاته، مؤكداً في رسالة صوتية وجهها لجمهوره أنه بخير وبصحة جيدة، معربًا عن شكره وتقديره لكل من سأل عنه في الفترة الأخيرة.

وفي التفاصيل، قال عبد الرحمن أبو زهرة في رسالته عبر برنامج "السفيرة عزيزة": "أود أن أطمئن الجماهير التي تحبني وتدعم عملي، وأقول لهم إنني بخير الحمد لله وصحتي جيدة جدًا. أشكركم على مشاعركم الطيبة. وكل عام وأنتم بخير".

 وهذه المرة الأولى التي تنتشر فيها شائعات وفاة أبو زهرة؛ إذ نفى الموسيقار أحمد أبو زهرة، في وقت سابق وفاة والده، وأشار حينها إلى أن جميع هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة، وأن حالة والده الصحية مستقرة إلى حد ما.  (الجديد)

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