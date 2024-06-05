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فنون ومشاهير
فنانة تُعلن إصابتها بمرض خطيرٍ جدّاً: أنا محظوظة لأنني على قيد الحياة
Lebanon 24
05-06-2024
|
07:01
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أعلنت المغنية الأميركية هالزي، عن إصابتها بسرطان الدم والذئبة، من خلال أولى أغنياتها الجديدة بعنوان "The End".
وتحدثت عن رحلة التقاطع بين الحب والمرض في أغنيتها "النهاية".
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وأعلنت هالزي عن مرضها من خلال عدة مقاطع شاركتها عبر حسابها في "إنستغرام"، وشرحت في كل مقطع عن شعورها بدقّة، قائلة: "قصة طويلة باختصار، أنا محظوظة لأنني على قيد الحياة، قصة قصيرة وطويلة، لقد كتبت ألبومًا، يبدأ بـ The End، وقد صدر الآن". (فوشيا)
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