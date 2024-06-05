فنانة تُعلن إصابتها بمرض خطيرٍ جدّاً: أنا محظوظة لأنني على قيد الحياة

أعلنت المغنية الأميركية هالزي، عن إصابتها بسرطان الدم والذئبة، من خلال أولى أغنياتها الجديدة بعنوان "The End".



وتحدثت عن رحلة التقاطع بين الحب والمرض في أغنيتها "النهاية".

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وأعلنت هالزي عن مرضها من خلال عدة مقاطع شاركتها عبر حسابها في "إنستغرام"، وشرحت في كل مقطع عن شعورها بدقّة، قائلة: "قصة طويلة باختصار، أنا محظوظة لأنني على قيد الحياة، قصة قصيرة وطويلة، لقد كتبت ألبومًا، يبدأ بـ The End، وقد صدر الآن". (فوشيا)