مؤدي المهرجانات الشهير يهدي زوجته سيارة بقيمة 6 ملايين جنيه.. شاهدوها!

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فاجأ مؤدي المهرجانات المصري حمو بيكا، زوجته شمس بإهدائها أحدث سيارة من نوع "بورش"، تقدر قيمتها بحوالي 6 ملايين جنيه، بمناسبة عيد ميلادها.ونشر بيكا مجموعة من الصور على صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وهو يربط عيني زوجته قبل أن يفاجئها بهديته الفارهة.وكتب بيكا لزوجته: شمس حياتي بنتي ومراتي نورتي كل سنيني، عايش عشانها ملكة زمانها اديلها والله عيني.وكان المغني قد احتفل بعيد ميلاد زوجته بصورة لهما معًا وعلّق: حب حياتي (شمس المجرة) كل سنة وأنتِ طيبة يا ست البنات وعقبال مليون سنة وأنت جنبي حبيبتي وبنتي وصحبتي، وكل دنيتي أم تاج (بعشقك وبموت فيكي يا ست البنات).